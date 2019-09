Carreforu:546 nuovi punti vendita Italia

ROMA, 3 SET - Carreforu espande in Italia la sua rete di vendita grazie ai due accordi di Master Franchising siglati con Apulia Distribuzione e Etruria Retail. Lo si legge in una nota secondo cui le intese permetteranno "il consolidamento della propria rete ad insegna Carrefour Market e Carrefour Express in Calabria, Basilicata e Puglia, rafforzandone la presenza nelle regioni Toscana e Umbria". I nuovi 546 punti vendita, dal 1 gennaio 2020 si andranno ad aggiungere ai 1.085 che costituiscono l'attuale rete di vendita di Carrefour Italia. "Grazie ai due accordi stretti rispettivamente con Apulia Distribuzione e Etruria Retail, infatti, Carrefour Italia sarà in grado di espandere la propria presenza territoriale riservando un'attenzione particolare all'imprenditoria locale" sottolinea il gruppo. Il cambio insegna coinvolgerà i singoli imprenditori sul territorio in un importante piano di comunicazione verso le comunità locali di riferimento.