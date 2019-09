Borsa: Milano chiude bene con Atlantia

MILANO, 2 SET - Piazza Affari ha chiuso un'altra seduta in evidenza rispetto alle altre borse europee dietro a Londra. A Milano (Ftse Mib +0,61% a 21.451 punti) ha prevalso l'attesa per il nuovo governo e nella City la scommessa su possibili nuove elezioni, dopo le proteste sullo stop prolungato del Parlamento voluto dal premier Boris Johnson. Fiacchi gli scambi, per 1,2 miliardi di euro, come a Ferragosto per via della chiusura festiva di Wall Street. In luce Atlantia (+2,39%), Sias (+1,44%), e Astm (+0,29%) insieme ad Autostrade Meridionali (+0,33%) con le ipotesi che l'intervento sulle concessioni del Governo si limiterà a una revisione in luogo della minacciata revoca ad Autostrade. Lo spread in lieve rialzo a 166,7 punti non ha frenato l'entusiasmo su Mps (+6,55%), che si è mossa in contrasto con Ubi (-1,68%) e Banco Bpm (-0,74%). Caute Intesa (+0,52%) e Unicredit (+0,54%).