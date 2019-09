Borsa: Milano (+0,6%) sprint Altantia

MILANO, 2 SET - Piazza Affari si conferma in rialzo (Ftse Mib +0,68%), favorita dai titoli dei concessionari autostradali a partire da Atlantia (+2,39%). Il settore, che comprende anche Astm (+0,5%), Sias (+1,38%)) e Autostrade Meridionali (-0,99%), riprende il fiato con le ipotesi che al posto della cancellazione delle concessioni il Governo possa procedere con una loro revisione. Contrastati i bancari Banco Bpm (-1,15%) ed Mps (+4,28%), con lo spread tra Btp e Bund in calo a 165,1 punti. A due velocità gli automobilistici Fca (-0,07%), Ferrari (+0,7%) e Pininfarina (+10% teorico), congelata per eccesso di rialzo.