Borsa: Milano allunga il passo (+0,8%)

MILANO, 2 SET - La Borsa di Milano (+0,8%) allunga il passo, in attesa della formazione del nuovo governo. A Piazza Affari corrono Mps (+5,1%) e Atlantia (+2%) mentre limano i rialzi le banche. Ancora in calo lo spread tra Btp e Bund che scende a 167 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,97%. Marcia in positivo il comparto del lusso con Moncler (+1,8%) e Ferragamo (+1,3%). In rialzo Recordati e Diasorin (+1,7%) e Poste (+1,4%). In terreno positivo Tim (+1,2%) e Mediaset (+0,8%), quest'ultima dopo la decisione del tribunale di Milano di ammettere Vivendi (+0,2%) al voto nell'assemblea del 4 settembre. Tra le banche si mette in mostra Unicredit (+1%) e Intesa (+0,8%). Bene anche Banco Bpm e Fineco (+0,6%). In rosso Stm (-1,2%), Juve e Prysmian (-0,3%).