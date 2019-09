Borsa: Europa prosegue debole

MILANO, 2 SET - Le Borse europee proseguono moderatamente caute con gli investitori che guardano alla guerra dei dazi tra Usa e Cina e gli effetti che potrà avere sull'economia globale. Si guarda anche alla situazione politica in Italia, in attesa del nuovo governo, e alle mosse del Regno Unito sulla brexit. Chiusa Wall Street per la giornata dei lavoratori. L'euro sul dollaro prosegue a 1,0980 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,2%. In positivo Londra (+0,65%) e Parigi (+0,15%) mentre sono piatte Francoforte (+0,03%) e Madrid (+0,05%). Nel Vecchio continente marciano in rialzo la grande distribuzione (+1,3%) e le utility (+0,6%). Contrastate le banche (+0,1%) con Commerzbank (-0,7%), Banco Bilbao (-0,4%) e Credit Agricole (-0,3%) mentre sono in positivo Societe Generale (+0,5%), Barclays (+0,7%) e Bnp Paribas (+0,3%). In netto rosso i tecnologici (-0,4%) dove è piatta Logitech (-0,3%) mentre è piatta Nokia.