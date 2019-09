Brexit:cala indice manifattura Fb

ROMA, 2 SET - Calo, a sorpresa, ad agosto in Gran Bretagna l'indice Pmi manifattura (Purchasing Manager Indexes) che misura l'attività del settore tramite interviste ai responsabili aziendali di acquisti elaborato da Ihs Markit. L'indice è sceso da 48,4 a 47,4, il livello più basso dal 2012 contro le previsioni che parlavano di un valore di 48 a causa delle "incertezze politiche" per la Brexit e le tensioni internazionali sul commercio. Si tratta del quarto mese consecutivo di ribassi In deciso calo anche i nuovi ordini dove l'indice è sceso da 46,9 a 44,4. La quota 50 rappresenta lo spartiacque fra miglioramento e peggioramento delle condizioni del settore.