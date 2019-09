Borsa: Asia chiude contrastata

MILANO, 2 SET - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con i timori per gli effetti sull'economia globale dopo i dazi incrociati tra Usa e Cina. Resta alta l'attenzione per le proteste in corso a Hong Kong e le ripercussioni sugli investimenti nell'area. La banca centrale giapponese ha tagliato per la seconda volta in due giorni l'acquisti delle obbligazioni per impedire che i rendimenti scendano ai minimi storici. Mercati chiusi negli Stati Uniti per la giornata dei lavoratori. Archivia la seduta in rosso Tokyo (-0,41%). A mercati ancora aperti procedono in territorio positivo Shanghai (+1,31%), Shenzhen (+2,22%). In calo Hong Kong (-0,67%) mentre è poco variata Seul (+0,07%). Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi manifatturiero dell'eurozona e di Spagna, Italia, Francia, Germania e Regno Unito.