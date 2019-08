Borsa:Europa sale, Milano ultima (-0,3%)

MILANO, 30 AGO - Borse europee positive sulla scia dell'andamento degli scambi Usa, a parte Milano (Ftse Mib -0,32%), ultima dopo un'inversione di rotta a seguito delle tensioni che si sono venute a creare tra i due partiti che stanno discutendo per far nascere il nuovo Governo. Bene Francoforte (+0,96%), Parigi (+0,61%), Madrid (+0,48%) e Londra (+0,37%). Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 174,7 punti con ripercussioni sui bancari Banco Bpm (-3%) ed Mps (-3,2%), Unicredit (-0,7%) e Intesa (-0,5%). Nel resto del continente salgono invece i bancari Santander (+3,9%), SocGen (+1,55%) e Credit Agricole (+1,17%). Più cauta Commerzbank (+0,5%), dopo il rally della vigilia su un ritorno di fiamma delle ipotesi di una fusione con Deutsche Bank (+0,86%) per volontà del Governo tedesco. Il calo del greggio (-2,77%) frena Tullow (-1,36%), Bp (-0,76%) e Shell (-0,55%).