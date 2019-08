Borsa:Milano tiene, sprint Cnh e Pirelli

MILANO, 30 AGO - Piazza Affari si mantiene in rialzo (Ftse Mib +0,6%) in vista dell'avvio di Wall Street, i cui futures sono positivi dopo l'aumento oltre le stime dei consumi Usa a luglio, in attesa degli indici sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Corre Cnh (+5,89%), su ipotesi di scorporo di Iveco, seguita dagli altri titoli della scuderia: Exor ((+1,55%) ed Fca (+1,24%). Il ripiegamento del greggio (Wti -0,67%) non incide su Eni (+0,95%) e Saipem (+1,01%). Lo spread stabilizzato a quota 165 punti, sotto al valore registrato in apertura, favorisce Mps (+1%). Resiste Unicredit (+0,18%), cedono invece Intesa (-0,1%), Ubi (-1,17%) e Banco Bpm (-1,37%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Eprice (+11,65%), Pininfarina (+9,18%) e Safilo (+4,66%), scivolano invece i concessionari Atlantia (-3,03%), Autostrade Meridionali (-1,64%), Astm (-0,6%) e Sias (-0,38%), dopo l'ipotesi di revisione delle concessioni annunciata dall'ex-ministro Graziano Delrio tra i programmi del Governo.