Borsa:Asia in rialzo con dialogo su dazi

MILANO, 30 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo e brindano al clima di distensione tra Usa e Cina sul fronte delle trattative per il commercio internazionale. I mercati hanno accolto con grande favore le indicazioni del ministero del commercio cinese che ha annunciato di non voler inasprire il confronto con ulteriori contromisure. Resta alta l'attenzione sulle vicende di Hong Kong. Archivia la seduta in positivo Tokyo (+1,19%). L'andata di ottimismo influenza lo yen che torna ad indebolirsi sul dollaro, a 106,30, e sull'euro a 117,40. A contrattazioni ancora aperte è piatta Hong Kong (+0,04%) sono deboli Shanghai (-0,2%) e Shenzhen (-0,7%) e Mumbai (-0,5%) mentre è in forte rialzo Seul (+1,8%). Giornata ricca sul fronte macroeconomico. Previsto il dato del Pil del secondo trimestre dell'Italia. In arrivo anche gli indici su inflazione e disoccupazione dell'eurozona e di Germania, Francia e Italia. Dagli Stati Uniti i dati sull'inflazione, sui consumi e la fiducia dei consumatori.