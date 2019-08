Borsa: Milano piatta attende governo

MILANO, 28 AGO - La Borsa di Milano riduce il calo nel finale e archivia la seduta piatta. Gli investitori restano alla finestra in attesa degli sviluppi politici, dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Piazza Affari si è mossa in un contesto europeo con i listini contrastati che guardano alla Brexit e alle tensioni tra Usa e Cina sui dazi. Lo spread tra Btp e Bund scende a 176 punti base, tornando sui livelli di maggio 2018. Il rendimento del decennale italiano si è attestato all'1,039%. Vola Leonardo (+4%) e tengono le banche con Unicredit (+1,8%), Intesa (+1%), Banco Bpm (+0,9%) e Ubi (+0,2%) mentre è in controtendenza Bper (-0,7%). In positivo anche i titoli legati al petrolio dove si mettono in mostra Saipem (+1,3%), Tenaris (+1,1%) ed Eni (+0,7%). In fondo al listino principale Amplifon (-2,5%), Atlantia (-2,2%) e la Juve (-2,8%). In calo anche Mediaset (-1,8%) a 2,88, in attesa dell'udienza di domani dopo il ricorso di Vivendi che chiede di votare in assemblea.