Borsa: Europa chiude contrastata

MILANO, 28 AGO - Le Borse europee chiudono contrastate con il clima di incertezza per una eventuale Brexit senza accordo e per le tensioni tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Gli investitori guardano anche agli sviluppi della situazione politica italiana, in attesa della formazione del nuovo governo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue poco mosso a 1,1084 a Londra. L'indice d'area stoxx cede lo 0,2%. In calo Parigi (-0,34%), Francoforte (-0,25%), in rialzo Londra (+0,35%) e Madrid (+0,21%).