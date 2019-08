Carige, Ue chiede chiarimenti al Mef

GENOVA, 28 AGO - La Commissione europea ha inviato una lettera al Tesoro e al Fondo interbancario di tutela dei depositi chiedendo chiarimenti sul salvataggio di Carige con l'intervento del Fitd e di Cassa centrale banca. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier a conferma di quanto riferito dal Corriere della Sera. La lettera della DgComp, viene spiegato, per il momento contiene solo una richiesta di informativa sull'operazione e sul quadro normativo, ma sembra volta a chiarire se si possa configurare come aiuto di stato. Il Mef non avrebbe ancora inviato una risposta per la quale ci sono ancora una decina di giorni di tempo, e il Fitd sta lavorando per fornire al Tesoro tutti gli elementi utili al riguardo. Il salvataggio prevede un aumento per Carige da 700 milioni, con un contributo di 313,2 milioni dalla conversione del bond dello Schema volontario, di 63 milioni dal Ccb e di 238,8 milioni dal Fitd, che si fa anche garante delle azioni non sottoscritte.