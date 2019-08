Brexit:Bce, via da Gb banche con 1300mld

ROMA, 28 AGO - Una 'hard' Brexit porterà 24 banche basate nel Regno Unito, con asset per 1300 miliardi di euro, a spostarsi verso l'Eurozona. Lo afferma il responsabile della vigilanza della Bce, l'italiano Andrea Enria in un'intervista alla televisione finlandese Yle, secondo cui 7 finiranno direttamente sotto la sorveglianza di Francoforte e le restanti 17 sotto quella delle autorità di vigilanza nazionali dei paesi che sceglieranno nel trasloco. Enria, secondo quanto si legge nell'intervista riportata dal sito della Bce, ha rilevato come la vigilanza abbia "spinto le banche a predisporre tutti i preparativi necessari" in modo da continuare a servire i loro clienti nella Ue, che sono stati eseguiti e quindi ora "sono preparate". Tuttavia si tratta di un "evento che può essere sempre accompagnato da shock e turbolenze nei mercati finanziari" che "ci darà mal di testa" e che avrà ripercussioni "sulle attività macroeconomiche".