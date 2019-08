Borsa: Europa in calo dopo Wall Street

MILANO, 28 AGO - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio in territorio negativo di Wall Street. I mercati risentono del clima di incertezza per una eventuale Brexit senza accordo e per le tensioni tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Nel Vecchio continente si guarda anche alla situazione politica italiana, in attesa della formazione del nuovo governo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue poco mosso a 1,1080 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,8%. In rosso Francoforte (-1%), Parigi (-0,9%), Milano (-0,4%), Londra e Madrid (-0,2%). I listini sono appesantiti dai tecnologici (-1,8%), dal comparto delle auto (-0,8%) e dai finanziari (-1,1%). In positivo i titoli legati al petrolio (+0,6%), con il prezzo del greggio in rialzo. A Piazza Affari in rosso Buzzi Unicem (-3%), Juve (-2,5%) e Atlantia (-2,4%). Deboli le banche con Bper (-1%) Banco Bpm (-0,5%) e Ubi (-0,1%) mentre sono in controtendenza Unicredit e Intesa (+0,6%). In rialzo Eni (+0,6%), Saipem (+0,7%) e Tenaris (+1,4%).