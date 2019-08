Borsa: Europa debole, Milano -0,1%

MILANO, 28 AGO - Borse europee deboli, pur con i futures Usa in rialzo, per i timori sull'economia alla vigilia dei dati sulla fiducia in Europa, dopo il sostanziale stallo registrato in Germania. Parigi (-0,5%) è la peggiore, preceduta da Francoforte (-0,38%), Londra (-0,3%), Madrid (-0,2%) e Milano (-0,1%). Stabile a 185,5 punti lo spread tra Btp e Bund in attesa di novità sulla formazione del nuovo Governo, a delegazioni di Pd ed M5s riunite per trovare l'intesa finale. L'ennesimo rincaro del greggio (Wti +1%) spinge alcuni titoli del settore, come Bp (+1,36%) e Tullow (+1,33%), mentre Eni (+0,11%) e Saipem (+0,2%) sono più caute. In ordine sparso le banche, con rialzi a Madrid per Bankia (+1%), Caixa (+0,54%) e Sabadell (+0,4%). Riduce il calo a Milano Banco Bpm (-0,36%) e gira in positivo Ubi (+0,26%). Poco variate Bper (+0,03%) e Unicredit (+0,01%), positiva Intesa (+0,4%). Segno meno per i tecnologici Ams (-1,58%), Infineon (-1%) ed Stm (-0,9%), legati agli sviluppi della guerra sui dazi.