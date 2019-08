Borsa: Milano debole (-0,5%), banche giù

MILANO, 28 AGO - Piazza Affari si veste di rosso all'indomani del balzo segnato in vista della formazione del nuovo governo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,5% in rappresentanza di un listino quasi tutto in calo, ad eccezione di Leonardo (+2,81%), spinta dagli analisti di Morgan Stanley, che hanno raccomandato l'acquisto del titolo oltre il peso sul listino (overweight), indicando un prezzo obiettivo di 13,3 euro, a fronte degli attuali 10,61. Pur con lo spread assestato a 185 punti prevalgono le prese di beneficio soprattutto sul comparto bancario, che secondo gli analisti di Bloomberg dovrà affrontare ancora una certa volatilità nei prossimi mesi a causa della stagnazione economica. In particolare cedono Fineco (-1,37%), Banco Bpm (-1,4%), Bper (-0,9%), Ubi (-0,7%) e Unicredit (-0,5%). Invariata Intesa. Segno meno per Buzzi(-1,66%), Juventus (-1,5%) ed Stm (-0,86%), in linea con il comparto in Europa e in Asia. Contrastate Ferrari (-0,79%) ed Fca (+0,3%). In calo Mediaset (-0,55%), Tim (-0,17%) e Salini Impregilo (-0,4%).