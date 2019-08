Riva, scioperano lavoratori in Germania

BERLINO, 28 AGO - I lavoratori tedeschi del gruppo italiano dell'acciaio Riva del Brandeburgo si ritroveranno oggi pomeriggio alle 14:30 in Alexander Platz a Berlino per scioperare a favore del riconoscimento del contratto collettivo in Germania. Lo si apprende dal sito del sindacato tedesco dei metallurgici Ig Metall. Negli stabilimenti di Treviri e Horath in Renania-Palatinato è in corso uno sciopero di 12 settimane - "il più lungo del Land" è stato definito dall'emittente Swr - che coinvolge 130 lavoratori. La ministra del lavoro del Land della Renania-Palatinato, Sabine Paetzing, ha scritto una lettera al Ceo Claudio Riva chiedendo di trovare una soluzione al tavolo delle trattative per arrivare ad una conciliazione, riferisce il sindacato.