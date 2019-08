Borsa: Europa risale, Milano +1%

MILANO, 27 AGO - Invertono la rotta le principali Borse europee a parte Londra (-0,33%), in linea con il cambio di passo dei futures Usa. Archiviato il calo del Pil trimestrale della Germania, gli investitori guardano con maggior fiducia alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina dopo le aperture del presidente americano Donald Trump. Milano (Ftse Mib +1%) si conferma la migliore, seguita da Madrid (+0,45%), Francoforte (+0,31%) e Parigi (+0,12%). In rialzo a 192 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo il ritorno delle incertezze su una soluzione della crisi di governo. Proseguono comunque gli acquisti sui bancari Banco Bpm (+2,2%), Bper (+1,7%), Unicredit (+1,34%) e Ubi (+1,1%), mentre riducono il calo Standard Chartered (-1,6%) e Barclays (-0,49%). Quasi invariata SocGen (-0,02%), meglio Commerzbank (+0,42%), che gira in positivo.