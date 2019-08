Borsa: Asia positiva, Tokyo +0,96%

MILANO, 27 AGO - L'apertura del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla riapertura del dialogo con la Cina sui dazi ha spinto i listini orientali, dopo l'impulso positivo della vigilia a Wall Street. In rialzo Tokyo (+0,96%) e Shanghai (+1,46%), ancora aperta insieme a Hong Kong (-0,26%) e Mumbai (+0,43%). Più caute Taiwan (+0,32%), Seul (+0,43%) e Sidney (+0,48%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street dopo il dato sul Pil della Germania nel secondo trimestre (-0,1%), penalizzato dal calo dell'1,3% delle esportazioni. In rialzo il dollaro Usa oltre quota 7,16 yuan, mentre si rafforza lo yen a 107,74 dollari e salgono sia il greggio (Wti +0,41%) che l'oro (+0,31%). Dagli Usa è in arrivo l'indice sui prezzi delle case ed è atteso un calo della fiducia dei consumatori, mentre dovrebbe ridursi rispetto a luglio l'arretramento dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas. A Tokyo sprint degli automobilistici Subaru (+5,15%), Suzuki (+3,96%), Honda (+2,28%) e Toyota (+1,83%) dopo le parole di Trump.