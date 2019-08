Borsa: Europa gira in rialzo

MILANO, 26 AGO - Le Borse europee imboccano la strada del rialzo dopo una mattina all'insegna dell'incertezza. Sui mercati resta alta l'attenzione per le tensioni tra Usa e Cina sul commercio internazionale e le condizioni dell'economia tedesca, dopo che stamane si è registrato un calo dell'indice della fiducia delle imprese. Si guarda anche all'Italia, alle prese con il dialogo tra Pd e M5s per la formazione di un nuovo governo. Prosegue in calo l'euro sul dollaro a 1,1116 mentre lo yuan resta ai minimi sul dollaro a 7,1455. Sulla parità lo Stoxx 600. In rialzo Milano (+0,8%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,3%) e Madrid (+0,2%). Chiusa Londra per festività. Piazza Affari è sostenuta dalle banche con Fineco (+1,7%), Intesa (+1,6%), Ubi (+1,5%), Unicredit (+1,3%) e Mps (+1,2%). Bene anche Mediaset (+0,5%), dopo il ricorso di Vivendi (-0,1%) per il diritto di voto. In rosso la Juve (-3,3%) ed il settore del lusso con Ferragamo (-0,7%) e Moncler (-0,4%).