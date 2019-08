Borsa: Europa piatta con guerra dazi

MILANO, 26 AGO - Borse europee piatte con le tensioni tra Usa e Cina sul commercio internazionale e dopo il calo dell'indice che misura la fiducia delle imprese tedesche. Sui listini del Vecchio continente pesano anche gli scontri a Hong Kong mentre si guarda alla situazione politica in Italia, in vista della formazione del nuovo governo. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1114 mentre si rafforza il dollaro sullo yuan a 7,1485. Debole l'indice d'area Stoxx 600 che cede lo 0,2%. Invariate Francoforte (+0,02%) e Madrid (+0,01%) mentre è in controtendenza Parigi (+0,2%). Londra è chiusa per festività. Sui listini pesa il calo del settore tecnologico (-0,3%) e gli investimenti immobiliari (-0,7%). In positivo le banche (+0,4%) dove si mettono in mostra Commerzbank (+1,6%) e Ing (+1,1%). Bene anche le automobili (+0,3%) con Daimler (+0,4%), Peugeot (+0,4%), Renault (+0,3%) e Volkswagen (+0,1%).