Borsa: Milano poco mossa,tengono banche

MILANO, 26 AGO - La Borsa di Milano (-0,03%) prosegue la seduta poco mossa, in controtendenza con gli altri listini del Vecchio continente. Tengono le banche mentre lo spread tra Btp e Bund risale a 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,33%. Intanto si guarda agli sviluppi politici ed ai contatti tra Pd e M5s per la formazione del nuovo governo. A Piazza Affari si muovono in positivo Mps (+1,4%), Ubi (+1%), Intesa (+0,7%), Unicredit (+0,6%) e Mediobanca (+0,2%). In rialzo anche Mediaset (+0,4%), dopo la decisione di Vivendi (-0,4%) di rivolgersi al tribunale di Milano per il diritto di voto in assemblea. In rialzo anche Tim (+0,4%) ed Enel (+0,4%). Le tensioni per i dazi si abbattono sul settore tecnologico e della componentistica per auto. In calo Prysmian (-1,6%), Stm (-0,9%), Pirelli (-0,5%) e Brembo (-0,9%). Piatte Fca (-0,05%) e Cnh (+0,05%).