Balneari: domenica la Giornata nazionale

ROMA, 24 AGO - Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna la "Giornata del balneare" programmata per domani 25 agosto in tutte le regioni costiere del Paese negli oltre 7.000 stabilimenti balneari aderenti al Sindacato Italiano Balneari per evidenziare il ruolo e la funzione della balneazione attrezzata italiana. Tante le iniziative con musica, feste e degustazioni gratuite di prodotti Made in Italy. "Gli stabilimenti balneari italiani e i molteplici servizi che mettono a disposizione - spiega Antonio Capacchione, presidente del Sib, aderente a Fipe-Confcommercio - contribuiscono in maniera determinante all'offerta turistica del nostro Paese. Siamo parte integrante del 'Made in Italy' grazie anche a una tradizione di oltre 100 anni. Malgrado ciò da dicembre 2009 viviamo uno stato di incertezza e precarietà, (penalizzati anche gli investimenti), a causa di una errata interpretazione della direttiva Bolkestein che prevede la messa all'asta delle concessioni demaniali ad uso marittimo ricreativo".