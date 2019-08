Powell, timori anche per governo Italia

NEW YORK, 23 AGO - "Abbiamo rinvenuto ulteriori prove di un rallentamento globale, soprattutto in Germania e Cina. Eventi geopolitici hanno dominato le news, inclusa la possibilità di una hard Brexit, le crescenti tensioni a Hong Kong e la dissoluzione del governo italiano". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell. Intervenendo a Jackson Hole, Powell ha evidenziato che l'economia americana si trova ad affrontare "significativi rischi" e che la ripresa mondiale sta rallentando. Ma ha anche assicurato che "agiremo in modo appropriato a sostegno dell'espansione economica".