Borsa:Milano lima rialzo, tengono banche

MILANO, 23 AGO - La Borsa di Milano (+0,1%) lima il rialzo, in linea con gli altri listini europei, mentre si attendono sviluppi sul fronte della formazione del nuovo governo. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 195 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,31%. A Piazza Affari corre la Juve (+2,1%) mentre tengono gli istituti di credito con Banco Bpm (+1,3%), Ubi (+0,6%), Mps e Bper (+0,4%), Unicredit (+0,2%). In controtendenza Fineco (-0,3%) e Intesa (-0,1%). Prosegue in rialzo Trevi (+4,7%), dopo che la famiglia Trevisani ha deciso di aderire alla manovra di rafforzamento patrimoniale. Procedono in territorio negativo Saipem e Tenaris (-0,3%) mentre sono piatte Eni (+0,06%) e Snam (-0,04%). In rosso anche Diasorin (-1,4%) e Poste (-1%).