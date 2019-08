Huawei lancia chip Ascend 910

MILANO, 23 AGO - Huawei lancia il processore Ai Ascend 910, il più potente di sempre, in grado di effettuare operazioni 'Fp16' fino a 256 TeraFlop, che comunque "non c'entra con il 5G". Lo ha annunciato il vicepresidente e amministratore delegato Eric Xu in diretta da Shenzhen. "Abbiamo compiuto grandi progressi dall'annuncio della strategia Ai lo scorso ottobre" , ha detto il manager spiegando che "tutto procede secondo i piani". "Avevamo promesso un intero portafoglio di prodotti Ai e oggi presentiamo l'Ascend 910 e la piattaforma MindSpore", ha aggiunto. Tra le caratteristiche di Ascend 910 Ai Xu ha indicato il "consumo inferiore alle attese, pari a 310 watt contro i 350 previsti". Il vicepresidente ha presentato anche la piattaforma MindSpore Ai che "garantisce la privacy dell'utente perché tratta solo informazioni e dati che sono già stati processati senza interferenze". "I dati utilizzati dall'utente privato - ha affermato il manager - possono essere protetti anche in un ambiente multipiattaforma".