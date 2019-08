Fca: Melfi si ferma 30 turni a settembre

MELFI (POTENZA), 23 AGO - A causa dell'andamento del mercato e "più complessivamente" per la "situazione tecnico-produttiva e organizzativa", la produzione di "500X" e "Jeep Renegade" nello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fca si fermerà per "ulteriori 30 turni di lavoro" nel prossimo mese di settembre. Lo ha annunciato la Uilm di Basilicata, dicendosi tuttavia "fiduciosa" per gli investimenti avviati nella fabbrica melfitana, "l'adozione delle nuove tecnologie ibride-elettriche e soprattutto l'avvio della produzione, a partire già da settembre", della nuova Jeep Compass. Saranno determinanti per lo sviluppo dello stabilimento di Melfi, al fine di renderlo sempre più strategico in un mercato più globale".