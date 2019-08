Borsa: Milano prosegue in rialzo

MILANO, 23 AGO - La Borsa di Milano prosegue la seduta in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,4% a 20.898 punti. Andamento positivo per le banche, all'indomani della vigilanza della Bce sugli Npl. L'attenzione degli investitori resta sulla situazione politica dopo le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Lo spread tra Btp e Bund ha avviato la seduta a 190 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,27%. Tra gli istituti di credito marciano in rialzo Banco Bpm (+0,9%), Ubi (+0,8%), Mps (+0,7%) Intesa (+0,5%) e Unicredit (+0,2%). In positivo anche la Juve (+2%), Tim (+0,3%) ed Fca (+0,1%) mentre è debole Mediaset (-0,1%). Bene Trevi (+4,5%), dopo la decisione della famiglia Trevisani di prendere parte alla manovra di rafforzamento patrimoniale. In rialzo Tenaris (+0,2%) con un contratto negli Emirati Arabi da 1,9 miliardi di dollari.