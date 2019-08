Borsa: Europa apre in rialzo

MILANO, 23 AGO - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, in attesa dell'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole. I mercati guardano con attenzione gli sviluppi della situazione politica italiana, in attesa della formazione di un nuovo governo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1067 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,46%. In rialzo Madrid (+0,55%), Londra (+0,52%), Parigi (+0,51%) e Francoforte (+0,5%).