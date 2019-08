Borsa: Milano chiude in calo come Europa

MILANO, 22 AGO - La Borsa di Milano (-0,14%) chiude la seduta in territorio negativo, in linea con gli altri listini europei. I mercati guardano alla situazione economica globale dopo gli indici pmi e attendono il simposio di Jackson Hole dove interverranno i presidenti della Fed e della Bce. Nel secondo giorno delle consultazioni al Quirinale lo spread tra Btp e Bund torna sotto i 200 punti base e sui livelli pre-crisi di governo. Il differenziale chiude a 195 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,30%. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche, dopo le indicazioni della vigilanza della Bce sugli Npl. In rialzo Banco Bpm (+2,2%), Fineco (+1,4%), Ubi e Unicredit (+1,3%), Intesa (+1%). In positivo anche Tim (+0,7%) e Mediaset (+0,5%). In rosso il settore del lusso con Moncler (-2,1%) e Ferragamo (-0,8%). Contrastati gli energetici con Italgas (-1,6%), Eni (-0,3%), Saipem (+0,5%) e Tenaris (+1,3%).