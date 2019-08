Pa:attesa 3mila vincitori, scadono liste

ROMA, 22 AGO - Sono ancora più di 3 mila i vincitori di concorsi pubblici che aspettano di essere assunti. E' quanto emerge dal portale del ministero dedicato al monitoraggio delle graduatorie. E' una questione di tempi, ma le amministrazioni prima o poi devono prenderli. Diverso il discorso per gli idonei. In questi casi la presa in servizio non è un diritto ma solo una possibilità. In lizza ce ne sono 86 mila. Ma il sogno di un posto fisso potrebbe avere i giorni contanti. A fine settembre scadono le graduatorie 2010-2014.