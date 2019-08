Borsa: Milano gira in negativo

MILANO, 22 AGO - La Borsa di Milano gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,3% a 20.787 punti. A Piazza Affari tengono le banche mentre sono in calo i titoli legati al petrolio. Lo spread tra Btp e Bund scende a 196 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,31%. Tra le banche si mettono in mostra Banco Bpm (+1,8%), Ubi (+1%), Unicredit (+0,8%). In positivo anche Tim e Mediaset (+0,8%). Marcia in rosso il comparto energetico con Italgas (-1,6%), Snam (-0,3%) ed Eni (-0,2%) mentre è piatta Saipem (-0,05%). Soffre anche il settore del lusso con Moncler (-1,9%) e Ferragamo (-0,7%).