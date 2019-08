Borsa:Europa contrastata,Milano in testa

MILANO, 22 AGO - Borse europee contrastate in attesa del simposio di Jackson Hole con l'intervento dei presidenti di Fed e Bce. Sullo sfondo resta la situazione ad Hong Kong e le tensioni tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Nel Vecchio continente è in controtendenza Milano (+0,5%), nel secondo giorno delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In rosso Londra (-0,4%) e Parigi (-0,2%) mentre procedono in rialzo Madrid (+0,6%) e Francoforte (+0,1%). Procedono in positivo le banche (+0,7%), dopo le indicazioni della vigilanza bancaria della Bce sugli npl, e le Tlc (+0,3%). A Piazza Affari corrono le banche con Banco Bpm (+2,1%), Ubi e Unicredit (+1,6%), Mps (+1,5%) e Intesa (+1,4%). In positivo anche Tim (+2,1%), sulle voci per le trattative di un pacchetto calcio e con un nuovo governo che allontana le paure per l'operazione Open fiber. In rialzo anche il comparto dell'automotive con Pirelli (+2%), Fca (+1,1%) e cnh (+0,7%).