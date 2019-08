Borsa: Europa in calo, attese su Fed

MILANO, 22 AGO - Come nelle attese le Borse in Europa aprono tutte in calo. I mercati non hanno digerito i verbali della Fed e aspettano indicazioni dal discorso del presidente Powell domani. Lo Stoxx Europe 600 cede lo 0,2%, l'indice Dax cede lo 0,4%, il Cac lo 0,39% e a Londra, il Ftse 100 perde lo 0,5 per cento. "L'umore del mercato sembra migliorato - commentano gli operatori - ma è ancora tutto molto fragile".