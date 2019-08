Borsa:Asia incerta, Europa guarda a Fed

MILANO, 22 AGO - Seduta in altalena per le Borse in Asia, con un rally delle materie prime in attesa del discorso finale del presidente della Fed di dimani. Tokyo cauta (+0,05%), Hong Kong in calo dello 0,89%, Shanghai sulla parità e Shenzen che tiene (+0,27%) in terreno positivo. Intanto i futures suglli indici europei scendono guardando alle prossime mosse del presidente americano Donald Trump che continua il suo attacco alla banca centrale.