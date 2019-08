Borsa: Europa sale, Milano +2%

MILANO, 21 AGO - Confermano il rialzo le borse europee dopo l'avvio positivo di Wall Street e del Nasdaq. C'è attesa per i verbali dell'ultimo Fomc della Fed oggi e per l'avvio domani del convegno mondiale dei banchieri centrali a Jackson Hole (Usa), organizzato dalla Fed di Kansas City, con gli interventi previsti del padrone di casa Jerome Powell e il numero uno della Bce Mario Draghi. Gli investitori puntano poi gli occhi sull'Italia, in vista delle consultazioni delle delegazioni politiche al Quirinale per risolvere la crisi di governo. Milano (Ftse Mib +2%) è la regina dei listini, seguita da Parigi (+1,76%), Francoforte (+1,49%), Londra (+1,24%) e Madrid (+1,16%). In calo a 198,5 punti lo spread, a beneficio dei bancari Ubi (+2,85%), Banco Bpm (+2,355%) e Intesa (+1,85%). In luce gli automobilistici Pirelli (+4%) ed Fca (+4,15%), che trascina anche Exor (+3,9%).