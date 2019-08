Borsa: Europa prosegue in rialzo

MILANO, 21 AGO - Le Borse europee proseguono in rialzo, in attesa delle novità che potranno arrivare dal simposio di Jackson Hole dove interverranno i presidenti della Bce e della Fed. Corre il comparto dell'auto con Renault (+3,7%) ed Fca (+3,6%), sull'ipotesi che un matrimonio tra i due gruppi non sia ancora tramontato del tutto. Bene anche Peugeot (+1,7%), Daimler (+1%) e Volkswagen (+0,7%). Nel Vecchio continente si mette in mostra Parigi (+1%). In terreno positivo anche Madrid e Londra (+0,8%) e Francoforte (+0,6%). L'aumento del prezzo del petrolio spinge anche il comparto dell'energia (+1,1%) con Total (+1,2%), Bp (+1,1%) e Shell (+1%). Seduta all'insegna dell'ottimismo per le banche (+0,7%) dove marciano in stabile rialzo Societè Generale (+1,2%), Bnp Paribas (+1,1%), Banco Santander (+1%) e Credit Agricole (++0,9%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo e si attesta a 1,11 a Londra.