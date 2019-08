Petrolio, Brent supera i 60 dollari

ROMA, 20 AGO - Sale sopra i 60 dollari al barile il prezzo del Brent, il greggio di riferimento europeo. Dopo giorni di avvicinamento, le quotazioni hanno raggiunto i 60,38 dollari (+0,6%), in scia ai dati negativi sul calo settimanale delle scorte americane. A salire è stato quindi anche il prezzo del Wti, quotato a New York a 56,39 dollari, in rialzo dello 0,5%.