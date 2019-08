Borsa: Europa chiude in calo

MILANO, 20 AGO - Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano alla situazione politica in Italia, dopo le annunciate dimissioni da parte del premier Giuseppe Conte. C'e' attenzione anche alle vicende di Hong Kong con gli attivisti che rifiutano l'apertura al dialogo da parte della governatrice. Attesa per il meeting di Jackson Hole dove i presidenti della Fed e della Bce potrebbero annunciare le prossime mosse di politica monetaria. L'indice d'area stoxx 600 conclude la seduta in calo dello 0,68%. In rosso Madrid (-1,25%), Londra (-0,90%), Francoforte (-0,55%) e Parigi (-0,50%).