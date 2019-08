Borsa: Asia in rialzo spinta da Cina

MILANO, 19 AGO - La settimana dei mercati azionari inizia impostata al rialzo, in attesa di indicazioni dai verbali della riunione di luglio della Fed e del forum annuale a Jackson Hole. Prendono la rincorsa gli indici di riferimento in Cina: Hong Kong guadagna il 2,12%, Shanghai l'1,8% e Shenzen il 2,7%, in parte aiutate dal piano di Pechino di riformare il proprio sistema di tassi d'interesse e di abbassare i costi di finanziamento. Listini in rialzo anche a Tokyo (+0,7%) e Sydney (+0,97%) sulla scia della chiusura positiva a Wall Street venerdì e delle dichiarazioni del presidente Donald Trump sugli scambi commerciali con la Cina.