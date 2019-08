Borsa:Milano chiude a +15%,sprint banche

MILANO, 16 AGO - Piazza Affari ha chiuso in rialzo (Ftse Mib +1,51% a 20.322) l'ultima seduta della settimana. Dopo la pausa di Ferragosto il listino è stato spinto dallo spread tra Btp e Bund tedeschi sopra quota 208 punti, tra scambi in ripresa per 2,6 miliardi di euro, insoliti per il periodo, grazie ai forti volumi su Mediaset (+9,89%). Il titolo del Biscione è stato protagonista di un rally, tra scambi fiume per oltre 12 milioni di pezzi, pari al 10,2% del capitale, in vista dell'assemblea del prossimo 4 settembre per decidere sul riassetto del Gruppo. Forti acquisti anche sui bancari Ubi (+5,62%), congelata anche al ribasso, Mps (+4,38%), Unicredit (+3,71%) e Intesa (+1,97%). In rialzo Enel (+4,59%), Hera (+2,79%) e Leonardo (+2,9%), mentre Fca (-2,71%) si è mossa in contrasto con le rivali europee. Bene Stm (+2,1%), in linea con gli altri titoli tecnologici, favorite dalla relativa cautela della Cina sulle proteste a Hong Kong. Contrastate Eni (-0,47%) e Saipem (+2,55%), con il greggio in rialzo (+0,8%).