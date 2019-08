Borsa: Milano sale, spread spinge banche

MILANO, 16 AGO - Piazza Affari si mantiene in rialzo (Ftse Mib +1,1%) im vista dell'apertura di Wall Street, i cui futures sono in territorio positivo. Lo spread in rialzo a 208,4 punti, non frena l'entusiasmo sui bancari Mps (+3,15%), Ubi (+2,1%), Unicredit (+1,5%), Bper (+1,1%) e Intesa (+1%). Vola Sprint di Mediaset (+9,3%), con scambi oltre il 6% del capitale, in vista della prossima assemblea del 4 settembre sulla riorganizzazione del Gruppo. Corrono Enel (+4%), insieme alle altre utility in Europa e Leonardo (+3%), mentre Fca (-2,89%) è ultima, in controtendenza con il resto del settore dell'auto in Europa. I titoli dei costruttori vengono spinti altrove dalla cautela con cui Pechino ha parlato di intervento militare a Hong Kong, definendolo solo come una "opzione". L'uso dell'esercito per sedare le proteste viene infatti visto come un ostacolo al dialogo con gli Usa sui Dazi. Bene Stm (+1,8%), legata, come gli altri titoli tecnologici, agli sviluppi della vicenda. Contrastate Eni -0,34%) e Saipem (+0,94%).