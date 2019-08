Borsa: Europa in rialzo, vede rimbalzo

MILANO, 16 AGO - Si impostano al rialzo le Borse in Europa, nell'ultima seduta delal settimana. Parigi apre in rialzo (+0,34%), Francoforte apre in rialzo dello 0,42% e poi sale ancora. A Londra, segnala il Lse, un problema tecnico ha ritardato l'apertura di alcuni titoli. Dai futures si immagina un'apertura in rialzo anche degli Usa. La volatilità è stata alta e "tecnicamente c'è spazio per un rimbalzo" commentano gli operatori.