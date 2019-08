Borsa Milano debole (-0,5%) banche

MILANO, 14 AGO - Primi scambi in terreno negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib scende dello 0,5% con qualche vendita sulle banche nonostante l'assenza di tensioni sui titoli di Stato italiani. Banco Bpm e Ubi scendono infatti dell'1,6%, Unicredit dell'1,5%, Bper dell'1,3%, Fineco e Intesa di un punto percentuale. In controtendenza Monte dei Paschi, in rialzo del 2% a 1,3 euro. Con Londra piatta e Parigi e Francoforte (-0,2%) più incerte dopo un avvio marginalmente positivo, negli altri settori in calo dell'1,4% Tenaris e dell'1,3% Leonardo mentre cresce di un punto percentuale la Ferrari.