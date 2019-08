Alitalia: si prepara incontro con Delta

ROMA, 13 AGO - Il lavoro sul piano industriale per la nuova Alitalia prosegue e, dopo gli incontri delle scorse settimane tra Fs, Atlantia e rappresentanti di Delta, si starebbe lavorando ad un prossimo incontro con Delta negli Usa. Lo si apprende da fonti finanziarie. L'incontro ad Atlanta dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane: la data non sarebbe ancora stata fissata, ma si lavora per un incontro entro la fine di agosto.