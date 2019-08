Petrolio: in calo a 54,83 dollari

ROMA, 13 AGO - Restano sotto i 55 dollari al barile le quotazioni del petrolio che dopo un rialzo durante la giornata di ieri tornano in calo sul mercato after hour di New York: i contratti sul greggio Wti con scadenza a settembre cedono 10 centesimi a 54,83 dollari al barile. Il Brent cede 13 centesimi a 58,31 dollari.