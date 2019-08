Istat prepara restyling conti

ROMA, 12 AGO - L'Istat è pronto a un restyling dei conti, con "miglioramenti dei metodi di misurazione". Tra le novità l'aggiornamento della stima su quanto rende una casa di proprietà e l'affinamento degli strumenti per la rilevazione del sommerso. E' probabile che l'operazione abbia un impatto sul livello del Pil, ma è difficile pensare a stravolgimenti nelle variazioni percentuali di crescita, anno su anno. Più facile che qualche cosa si muova per i parametri che vengono calcolati in riferimento al valore assoluto del Pil, come debito, deficit. I dati annui usciranno il 23 settembre.