ROMA, 9 AGO - Petrolio in rialzo negli scambi sul mercato after hours. Il Wti con consegna a settembre viene scambiato a 52,61 dollari al barile, in rialzo di 7 cent. Cede invece 4 cent il Brent: il contratto con consegna ad ottobre è scambiato a 57,34 dollari al barile.