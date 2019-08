Borsa Milano forte, non guarda politica

MILANO, 8 AGO - Giornata di progressivo rialzo per Piazza Affari, che non ha guardato alle tensioni politiche e al peggioramento dei titoli di Stato: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,47% a 20.841 punti, mentre l'Ftse All share ha segnato un rialzo finale dell'1,36% a quota 22.767. Milano si è mossa per tutta la seduta in linea con Wall street e i mercati dell'Europa, dove Londra ha chiuso in aumento dell'1,2%, Francoforte dell'1,6% e Parigi del 2,3%. In un clima comunque volatile, tra i gruppi principali il più acquistato è stato Fineco (+4,6%), seguito da Stm (+4%), Buzzi (+3,7%) e Atlantia, salito del 3,3% finale. Tra le banche bene Mps (+2,3%), con Banco Bpm salita di due punti percentuali, Intesa dell'1,8% e Unicredit dell'1,4%. Piatta Mediaset (+0,4%), in calo di quasi un punto Bper e dell'1,9% Tod's dopo i conti. Nel paniere a minore capitalizzazione, forte il Credito valtellinese (+5,4%) mentre ha strappato al rialzo (+17%) Banca intermobiliare passata anche dall'asta di volatilità.